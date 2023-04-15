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15.04.2023  22:41   Рита Парфенова

Готуємо салат «Пасхальне яйце»

На Великдень до святкового столу можна приготувати чудовий салат у вигляді великодні яйця.

Салат Пасхальне яйце

РЕДПОСТ пропонує рецепт красивого салату у вигляді великодні яйця, який можна приготувати до святкового столу на Великдень

Cкладові

  • куряче філе – 300 г;
  • морква по-корейськи – 200 г;
  • яйце – 5 шт.;
  • сіль за смаком;
  • сир твердих сортів – 150 г;
  • майонез для заправки.

Приготування

  1. У підсоленій воді зварити куряче філе до готовності (варити 25-30 хвилин). Потім остудити м'ясо у бульйоні.
  2. Нарізати філе, що охололо, на невеликі шматочки (можна і просто порвати на волокна). Викласти на плоску тарілку у формі яйця.
  3. Злегка посолити куряче філе та нанести сітку з майонезу.
  4. Моркву по-корейськи розкласти поверх м'яса.
  5. Поверх корейської моркви нанести сіточку з майонезу.
  6. Попередньо зварити круто 3 яйця, очистити яйця і розділити на білки та жовтки. Натерти білки на тертці та покрити ними салат.
  7. Поверх білків нанести сіточки з майонезу.
  8. Поверх білків розкласти сир, натертий на дрібній тертці.
  9. Розкришити яєчні жовтки і викласти на верхівку салату.
  10. Далі включаємо фантазію та прикрашаємо салатик.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  сирну паску з горіхами, цукатами та кокосовою стружкою.


Тэги:  рецепт, салат
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