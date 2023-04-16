16.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Оточуючі можуть втягнути Овна у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо Овен навіть відчує, що хтось харчується його емоціями, енергетично вампірит! Зірки радять йому у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ключем до успіху у гороскопі Тельця буде рішучість! Телець може наважитися на сміливий крок, єдина умова – цей крок має бути добре продуманим. Так що якщо у Тельця в запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. Гірше, якщо Телець візьметься за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути його на необачний вчинок.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки та делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє їх прямолінійним бажанням висловлювати все, що Близнюки вважають за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Їхня логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Близнюків не стала ґрунтом для сварок, зірки радять їм спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Близнюків під ногами, вони здатні зробити неможливе!

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не варто траплятися начальству на очі – є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Рак у чомусь залежить або які мають на нього вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Рака дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, йому необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву приготуваися до того, що йому доведеться обстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку або звинувачення на його адресу. Тим часом, Леву навряд чи вдасться вийти переможцем із спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках у нього залізні аргументи, зірки радять йому зачекати. Краще продемонструвати свої козирі іншого дня, коли у Лева буде більше шансів на перемогу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Діви настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Діва не могла зважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, яку мріяла. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів може з'явитися можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Терези не пошкодують – вони скинуть зі своїх плечей чималий вантаж, а натомість їм відкриються нові перспективи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити йому палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Скорпіон здатний захищати своїх друзів або всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому розбити в пух і порох своїх опонентів, з іншого ж – до вечора Скорпіон може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцю не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! Успішна стратегія Стрільця проста: жодної хитрощі, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Стрільцю допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. Чітко сформульована мета відкриє перед Стрільцем нові можливості та нові двері.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Будь-яка дрібниця в очах Козерога здатна прийняти розміри слона! Через це йому важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься йому однаково важливим. В результаті ж Козеріг здатний хапатися відразу за все і так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Козерогу згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Небагато дисципліни в думках і справах йому не зашкодить.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може випадково образити когось, навіть того не бажаючи. Зірки схиляють його до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Водолій здатний випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Водолію вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там йому буде не до викривальних розмов.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід бути обережними у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють їх до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Риби здатні бути критичними стосовно оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Рибам у розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему вони все одно не зможуть, а ось загострити її просто.



