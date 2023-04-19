19.04.2023 07:30 Рита Парфенова

19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.





Свою історію свято веде з Англії, де було засновано 1984 року.



Загалом у світі, залежно від кліматичної зони, проліски зацвітають від січня до квітня.



Нині налічують 20 видів цих ніжних красенів. Найпопулярніший - пролісок білий, але є ще й візантійський, грецький, кавказький. На жаль, більшість видів пролісків занесено в Червону Книгу як вид, що зникає. І, схоже, вже традиційним стало відзначати появу пролісків операцією «Первоцвіт».

Прикмети дня

Особливих ритуалів цього дня немає. У той же час, наші пращури намагалися не лежати вранці довго в ліжку, вірили, що так діти виростуть примхливими.

Що не можна робити 19 квітня

Не варто пускати в дім незнайомих людей.

Окрім того не радять робити великі покупки.

Не можна розповідати про свої плани та нові ідеї.

Також цього дня

У 1487 народився Міхаель Штіфель, німецький математик. Ввів до арифметики знаки дій, а також відкрив правило утворення біномних коефіцієнтів.



1587 – в інциденті, відомому як «опалювання бороди Короля Іспанії», англійський навігатор Френсіс Дрейк потопив Іспанський флот у гавані Кадіс.



1903 – народився Еліот Несс, спецагент міністерства юстиції США, який у 26 очолив групу з дев'яти осіб, яка зуміла посадити за тюремні ґрати Аль Капоне.



1919 - американський авіатор Леслі Лерой Ірвін здійснив перший зареєстрований стрибок-вільне падіння з аероплана з подальшим розкриттям парашута. Цей же піонер парашутизму відомий ще одним вчинком: саме він у 1931 році вигадав дизайн «авіаторської» куртки-дубленки з овчини на блискавці. В англомовному світі вона досі називається «irvin» на ім'я свого творця.



1928 – народився Алексіс Корнер, англійський блюзовий музикант, який відкрив світу таких музикантів як Мік Джаггер і Чарлі Уоттс з The Rolling Stones, Джинджер Бейкер і Джек Брюс з Cream, Роберт Плант з Led Zeppelin та багатьох інших.



1942 – народився Алан Прайс, вокаліст та клавішник легендарного гурту «Animals».



1965 – Гордоном Муром сформульовано так званий «закон Мура», згідно з яким кількість транзисторів у кристалі мікропроцесора подвоюється кожні два роки.



1968 – народилася Ешлі Джадд, американська актриса («Флірт зі звіром», «Липучка»).



1978 – народився Джеймс Франко, американський актор («127 годин», «Людина-павук», «Повстання планети мавп», «Хоробри перцем»).



1979 – народилася Кейт Хадсон, американська актриса («Як позбутися хлопця за 10 днів», «Війни наречених», «Наречений напрокат»), дочка актриси Голді Хоун.



1981 – народився Хейден Крістенсен, американський актор (Люк Скайуокер в останніх епізодах «Зоряних війн»).



1987 – сім'я Сімпсонів вперше з'являється у «Шоу Трейсі Ульман» з першою короткометражною серією під назвою «Good night».



1999 – у Берліні відбулося офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини



2000 – у Центральній Румунії відкрито найбільше у Європі родовище золота.



2005 – конклав католицьких кардиналів у Ватикані обрав 265-го за рахунком папу римського. Ним став кардинал Йозеф Ратцінгер, який прийняв ім'я Бенедикт XVI. У лютому 2013-го він став першим за 600 років татом, який зрікся престолу.

Іменини відзначають:

Григорій, Єремей (Єремія), Іван, Павло.



