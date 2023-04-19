19.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День дарує Овну величезний, практично безмежний потенціал! Головне для нього – не прогаяти момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зірки закликають Овна не сидіти вдома - адже під лежачий камінь вода не тече - намагатися бути в самому центрі подій. Наслідуючи цю пораду, Овен здатний багато чого досягти: день надасть йому шанс змінити своє життя на краще. Ну, а якщо він цим шансом не скористається, його право. Як то кажуть, «не хочу» – ось причина, «не можу» – лише привід.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки схиляють Тельця до того, щоб провести цей день у тиші – і зовнішньої, і внутрішньої. Настав час відсторонитися від того, що відбувається, щоб подивитися на події збоку. Щоб налаштуватись на медитативну хвилю, Тельцю достатньо уникати активного спілкування, прислухаючись до голосу підсвідомості. Неквапливі роздуми, розслаблююча ванна, ароматичні свічки або навіть просто ліниве лежання на дивані допоможуть Тельцю зазирнути в себе, знайшовши відповіді на питання, що його хвилюють.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чудовий день, коли почуття Близнюків будуть у рівновазі. Зірки дарують їм гармонію зі світом та з собою, і це відчують усі, хто перебуває з ними поряд. Завдяки своїм позитивним емоціям, Близнюкам буде нескладно завоювати прихильність людей і, якщо потрібно, заручитися їхньою підтримкою. Цей день є ідеальним для нових знайомств, спілкування, романтики, подорожей, творчості. Проведіть його поряд з тими, хто вам дорогий, – на вас чекає море радості, щирості та любові!

Рак (22 червня – 23 липня)

Відмінний день для того, щоб Рак зайнявся своєю кар'єрою чи вирішенням інших амбітних завдань. День наділяє його такими рисами, як організованість, сила волі та здатність рухатися до мети (особливо якщо це гідна мета). Зірки обіцяють, що, спрямувавши енергію у потрібне русло, Рак зробить впевнений крок уперед. Єдине "але": у будь-яких справах йому не варто покладатися на оточуючих – у плані відповідальності та дисципліни їм до Рака як до Місяця далеко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має шанс переконатися у справедливості прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини обернуться для Лева успіхом. Тож не варто ремствувати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не надто позитивних подій доля підкине Леву приємний сюрприз!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діву чекає день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на її шляху. Навпаки, Діва буде налаштована по-бойовому, тож перешкоди та складні завдання лише розпалять її азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Діву, виконуючи для неї роль червоної ганчірки перед носом бика. Тож не Діві слід побоюватися перешкод, навпаки – саме вони змушують її боротися та перемагати!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам у будь-якій із сфер їхнього життя може надійти вельми приваблива пропозиція, проте перш ніж на неї погоджуватися, зірки радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється каверза. Щоб це з'ясувати, Терезам слід зібрати більше інформації і лише потім ухвалити рішення. Якщо ж Терези поспішають із відповіддю, то ризикують програти, адже, як відомо, не все те золото, що блищить.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки попереджають Скорпіона про те, що до справ не варто ставитись надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини та дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», докучаючи про найменшу помилку! Скорпіон буде налаштований так, що будь-яка неправильність здатна позбавити його душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: достатньо подивитися на себе збоку та не забувати про почуття гумору.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Події сприяють Стрільцеві, а доля може підкинути йому приємний сюрприз. Не виключено підвищення служби, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ сьогоднішнього дня – це стосунки з оточуючими: Стрілець може випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі та своїх успіхах. Можливо, добиваючись свого, Стрілець занадто штовхатиметься ліктями або ж навпаки, його досягнення викличуть заздрість. Як би там не було, Стрільцеві варто поводитися скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День Козерога обіцяє бути наповнений емоціями та душевним спілкуванням! Зірки радять йому присвятити якнайбільше часу коханій людині, друзям та рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Козерогу потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Козерогом та близькою людиною назріла важлива розмова, найкраще, не відкладаючи, провести її саме в цей день: Козерога можна не турбуватися про те, чи правильно його розуміють.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний демонструвати величезну активність у справах, проте зірки застерігають його від поспішних вчинків та рішень. День схиляє Водолія до того, щоб спочатку діяти, а потім уже розмірковувати, і це здатне позначитися на справах не найкращим чином. Щоб не наламати дров, Водолію необхідно не подаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння та діяти за правилом: «Сім разів відріж», тобто «відміряй»…

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають шанс відчути себе на коні! День наділяє їх такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість та проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться їм легко. Риби здатні розібратися у заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Їхні плани відрізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не лише їхніх власних справ, а й проблем оточуючих – Риби охоче виявлять широту душі та допоможуть тому, хто до них звернеться по допомогу.



