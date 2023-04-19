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19.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.

клумба тюльпанів у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +13°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Вранішній туман віщує суху погоду до кінця місяця.
Тихий та сонячний день обіцяє багатий урожай ярих культур.


 

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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