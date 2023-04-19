Прогноз погоди у Харкові на 19 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +13°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вранішній туман віщує суху погоду до кінця місяця.
Тихий та сонячний день обіцяє багатий урожай ярих культур.
День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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