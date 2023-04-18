18.04.2023 21:07 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав Немишлянський район з ювілеєм

Урочистості з нагоди 50-річчя Немишлянського району міста Харкова відбулися сьогодні, 18 квітня.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов висловив вдячність усім причетним до створення і розвитку району, повідомляє РЕДПОСТ.

«Вітаю вас зі святом! Незважаючи на те, що Немишлянський - наймолодший з усіх районів Харкова, він є і одним з найбільш успішних. І такий він - завдяки вам, немишлянцям, завдяки роботі потужних промислових гігантів, завдяки вашій самовідданій праці та небайдужості до рідного дому. Вірю, що після нашої перемоги Немишлянський район стане ще кращим», - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові.

З нагоди свята мер вручив працівникам комунальних підприємств і медичних установ району, представникам бізнесу почесні грамоти міськради, виконкому та Подяки міського голови.

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