18.04.2023 20:44 Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени зібрали врожай нагород

Харківські дзюдоїсти, тхоквондисти успішно виступили на турнірах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8 Холодногірського району успішно виступають на спортивних змаганнях.

6 квітня 2023 року у місті Дніпро пройшла Дитяча ліга з дзюдо, де Анастасія Уварова стала чемпіонкою.

8-9 квітня у Києві на Всеукраїнському турнірі «Дитячий фестиваль дзюдо» Захар Замай та Михайло Юнашев посіли треті місця. Також у турнірі з дзюдо в Румунії Захар Замай посів перше місце.

16 квітня 2023 року у Німеччині в юнацькому турнірі з тхеквондо ВТФ Іван Марчук виборов перше місце.

Вихованець відділення дзюдо Роман Плугатирьов став чемпіоном на двох турнірах у Німеччині.

Єгор Ковальчук переміг у турнірі з дзюдо в Данії.



