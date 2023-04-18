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18.04.2023  20:44   Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени зібрали врожай нагород

Харківські дзюдоїсти, тхоквондисти успішно виступили на турнірах.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8 Холодногірського району успішно виступають на спортивних змаганнях.
 
6 квітня 2023 року у місті Дніпро пройшла Дитяча ліга з дзюдо, де Анастасія Уварова стала чемпіонкою.
 
8-9 квітня у Києві на Всеукраїнському турнірі «Дитячий фестиваль дзюдо» Захар Замай та Михайло Юнашев посіли треті місця. Також у турнірі з дзюдо в Румунії Захар Замай посів перше місце.
 
16 квітня 2023 року у Німеччині в юнацькому турнірі з тхеквондо ВТФ Іван Марчук виборов перше місце. 
 
Вихованець відділення дзюдо Роман Плугатирьов став чемпіоном на двох турнірах у Німеччині.
 
Єгор Ковальчук переміг у турнірі з дзюдо в Данії.
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  спорт, перемога, харків
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