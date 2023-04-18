18.04.2023 20:18 Дмитро Колонєй

Українці можуть отримати виплату у 16 тисяч гривень: хто на неї може претендувати

Фінансова допомога передбачена для певної категорії громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Урядовий портал, громадяни України можуть отримати фінансову допомогу від держави в 16 тисяч гривень.

Хто може претендувати на виплату допомоги

Ветерани, які отримали інвалідність І чи ІІ групи внаслідок війни.

Деякі заявники, які подали заяви через портал Е-ветеран на отримання коштів від Червоного Хреста України під час першого та другого етапу проекту, вже отримали перші виплати у розмірі 4 тисячі гривень.

Яи потрібна додаткова регістрація

"Додаткова реєстрація на отримання наступних щомісячних платежів тим, хто отримав перші виплати – не потрібна! Червоний Хрест України здійснюватиме виплати по п'ятницях до 7 липня 2023 року включно", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, українці, які мають інвалідність І чи ІІ групи внаслідок війни, можуть отримувати на банківську картку по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців.

Як подати заяву

перейти на сайт eveteran.gov.ua; відкрити розділ "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни"; пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію; перевірити дані та вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти; підтвердити згоду на обробку та передачу даних про себе далі заяву буде направлено до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни. Якщо заявник відповідає всім критеріям, його дані будуть передані Червоному Хресту, який займатиметься подальшою виплатою допомоги.



