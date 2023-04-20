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20.04.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом минулої доби окупанти завдавали удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під обстрілами 19 квітня перебували населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка та інші. Постраждалих осіб немає. У місті Куп'янськ пошкоджені приватні будинки.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери в Харківській області за добу виявили та знищили 283 одиниці ворожих мін.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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