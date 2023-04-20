У Балаклійській громаді продовжують відновлювати електропостачання

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Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.

Прогноз погоди у Харкові на 20 квітня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.