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20.04.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

У Балаклійській громаді продовжують відновлювати електропостачання

Щодня сапери та енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення світла.

СВІТЛО
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.
 
Завдяки злагодженій роботі вдалося заживити ще 37 абонентів села Байрак. Так, на сьогоднішній день 48 домоволодінь села підключені до електроживлення. Роботи з подачі електроенергії іншим абонентам продовжуються.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу 19 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15,3 гектарів території. Саперами виявлено та знешкоджено 283 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.
 

Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  жкг, харків
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