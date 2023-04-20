20.04.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Сапери в Харківській області за добу виявили та знищили 283 одиниці ворожих мін

За минулу добу 19 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15,3 гектарів території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 26,6 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 283 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2189,3 га території, 260 км автомобільних доріг, 1204 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 433 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки необхідно одразу повідомити за номером телефону — 101.



