    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Stand-Up концерт пройде у Харкові
20.04.2023  09:25   Віталій Хінєвіч

Stand-Up концерт пройде у Харкові

Усіх бажаючих запрошують відвідати Stand-Up концерт, який пройде на території одного з торгово-розважальних центрів міста.

Харків концерт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ "Nikolsky".
 
Повідомляється, що в п'ятницю, 21 квітня на сцені ТРЦ Nikolsky состоится Stand-Up концерт.
 
На глядачів чекають кращі коміки Харкова:
 
  • найщиріший Stand-Up комік - Денис Морозов. Він прямолінійний та простий, без підтексту та натяків. Теми його монологів буденні і злободенні, жарти про все те штучне і несправжнє, що він так не любить.
  • Вадим Левенко - молодий та амбіційний гуморист з нашого міста, смішний та відвертий, співзасновник єдиного харківського стендап клубу standup.spilka.
  • Олександр Селін – один із найдосвідченіших коміків Харкова. Учасник «Розсміши коміка», «Ліги сміху» та різноманітних стендап фестивалів, двічі фіналіст харківського стендап турніру «Stand Up XL» та учасник першого в Україні телевізійного стендап-шок «Humorlab stand up wanted».
Початок заходу о 18:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова готуються до висадки квітів (фото).
 

Источник:   ТРЦ "Nikolsky"
 Тэги:  харків, концерт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 Надзвичайні події Сапери в Харківській області за добу виявили та знищили 283 одиниці ворожих мін 20.04 Надзвичайні події У Харківській області через вибух газу загинув чоловік 20.04 Надзвичайні події У метро Харкова виявили людину, яка перебувала в розшуку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 