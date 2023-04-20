20.04.2023 08:15 Віталій Хінєвіч
Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі
Протягом доби з 19 по 20 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС Харківської області.
Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталась о 22:17 у м. Куп’янську. Окупанти вдарили із реактивної артилерії по житловим кварталам міста.
В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники 44-ї ДПРЧ. На час їх прибуття будинок горів майже весь.
Площа пожежі склала біля 100 кв.м. В сусідньому будинку повибивало скління вікон.
За попередніми даними постраждалих немає. Вогнеборці локалізували вогонь о 22:58 та ліквідували його о 23:40. Залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Такожо о 10:35 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м Куп’янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у с. Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження 6 приватних будинків та 1 господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено.
Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог продовжує здійснювати обстріли
населених пунктів Харківської області.
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