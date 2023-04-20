20.04.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Що робити, якщо домашнього улюбленця вкусив кліщ: поради фахівців

Виділяють дві хвилі активності кліщів: перша починається із середини квітня та триває до початку липня, друга – з початку серпня й до кінця жовтня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Кліщі зустрічаються по всій території Харківської області. Підхопити паразита можна не лише в лісах та на садово-городніх ділянках, але й у парках та на газонах. Домашніх тварин кліщі можуть заразити піроплазмозом (бабезіозом), рикетсіозом, хворобою Лайма тощо.

Не всі кліщі небезпечні для людини та тварини, але деякі можуть переносити збудників інфекцій. Запізнє діагностування хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату й серця, у найгіршому випадку – до важкої форми інвалідності й навіть смерті.

Хвороба Лайма – небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укус інфікованого бореліями кліща, має різноманітні клінічні прояви та перебіг з ураженням нервової системи, шкіри, суглобів, серця.

Піроплазмоз (бабезіоз) – одна з найбільш поширених інфекцій, яка нерідко призводить до загибелі собак, а у кішок може викликати лихоманку й анемію. Гостра форма хвороби супроводжується підвищенням температури до 41-42˚, ускладненим диханням. Тварина відмовляється від їжі, багато п’є, знижується рухливість тварини, може страждати від розладу шлунку. Її сеча темніє, кров стає світло-червоною.

Якщо кліщ укусив, зверніться до ветеринарного лікаря. Він проконсультує щодо перших ознак захворювання та розкаже, на що звертати увагу. Крім того, лікар візьме мазок на піроплазмоз. У разі виявлення бабезій собаці проведуть відповідне лікування. Якщо ж не маєте змоги піти до ветклініки одразу, то кліща необхідно обережно видалити, взявшись пінцетом близько до голівки та викрутити. Після цього місце укусу обробити антисептиком.

Щоб уберегти тварину від кліщів:

необхідно щомісяця проводити її обробку акарицидними препаратами: спреями, шампунями, пігулками, краплями або вдягти спеціальний нашийник. Таблетки ефективніші ніж каплі, бо ліпше всмоктуються організмом;

починайте обробку завчасно, до потепління, а краще проводити її впродовж усього року, щоб концентрація в крові не зменшувалася, бо кліщі уражаються під час укусу;

дотримуйтеся графіка та інструкції до препарату;

обов’язково оглядайте тварин після прогулянки.

Препаратами для собак не можна обробляти котів: вони мають отруйний для них компонент – перметрин (синтетичний піретроїдний пестицид), який міститься й у засобах проти комах.



