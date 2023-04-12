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12.04.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Жителям Харкова розповіли як уберегтися від укусу кліща

Фахівці нагадали людям як уберегти себе від укусу кліща і що робити, якщо це сталося.

кліщ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час відпочинку на природі необхідно одягати максимально закритий одяг світлого кольору, на якому легше помітити кліща. Також варто скористатися спеціальними засобами захисту. Кожні дві години необхідно оглядати себе на наявність кліща. Ретельнішу перевірку необхідно зробити вдома після прогулянки.
 
Якщо вас вкусив кліщ, не можна мазати його олією, лаком чи вазеліном. Також не треба крутити його руками чи випалювати. Викрутити кліща можна пінцетом з гострими кінчиками або спеціальною ручкою-ласо.
 
Щоб знизити ризик появи хвороби Лайма протягом 72 годин після укусу, можна випити антибіотик - 1 таблетку доксицикліну. Це особливо необхідно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин. Перед цим треба обов’язково порадитися з лікарем.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській поліклініці проводять флюорографічні дослідження на сучасному обладнанні.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, медицина
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