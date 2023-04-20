20.04.2023 12:44 Рита Парфенова

На Харківщині відновлюють автошляхи до деокупованих міст (фото)

Дорожньобудівельні організації забезпечують комфортний проїзд на дорогах державного значення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, 19 квітня підрядні організації проводили роботи на дорозі державного значення Т-21-10, яка з'єднує населені пункти Шевченкове, Балаклія, Первомайський та Кегичівка, поблизу міста Балаклія. Дорожники виконували роботи з улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші, що є важливим етапом при будівництві та ремонті дорожнього покриття.



Крім цього дорожники продовжували свою роботу на 8 автошляхах. Було проведено ямковий ремонт, поверхневий водовідвід механізованим способом, а також прибрано сміття з проїзної частини.





Продовжуються роботи з відновлення зруйнованих штучних споруд на Харківщині. За останній час було встановлено 22 тимчасові переправи, щоб забезпечити безпеку транспорту та пасажирів. Наразі з 25 зруйнованих штучних споруд, що потребують відновлення, лише три не мають тимчасової заміни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики відновлюють дорожне покриття на автотрасах державного значення у Харківській області.



