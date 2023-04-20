Ухилянти перетинали кордон у гідрокостюмах: ДБР розкрили злочинну схему харків'янина

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Як раніше вже писав РЕДПОСТ, харківські правоохоронці затримали ціх ділків 3 березня 2023 року під час нелегального переправлення чергового військовозобов'язаного.
У ДБР повідомили подробиці злочинної схеми. Її організатором є мешканець Харківської області, який ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі спритник вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.
Для того, аби «бізнес-план» спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні.
Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.
Вартість послуги складала – 5 тис. дол. США.
Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.
Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.
Раніше РЕДПОСТ писав про злочинну схему, яку организував 19-річний харків'янин. Зловмисники знаходили бажаючих незаконно перетнути кордон за гроші, готували фальшиві документи й висаджували довірливих «клієнтів» посеред дороги.
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Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
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