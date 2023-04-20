Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 квітня

Співробітники лабораторного центру повідомили про рівень небезпечного радіаційного фону в місті та області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 20 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,15 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,13 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 19 квітня.
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Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
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