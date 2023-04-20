20.04.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік убив жінку, у якої орендував кімнату

Трагедія сталась у червні 2021 року в одній з квартир в місті Лозова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У засудженого виник конфлікт з літньою жінкою, у якої він знімав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та наніс потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці.

Після вчинення вбивства чоловік викрав з кімнати своєї жертви мобільний телефон і втік з місця злочину.

Вироком суду першої інстанції чоловіку було призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Однак прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області не погодилися із вказаним вироком, вважаючи призначене покарання недостатнім, та оскаржили його в Полтавському апеляційному суді, вироком якого вбивцю було засуджено до 11 років позбавлення волі.

Засуджений оскаржив його в касаційному порядку та просив призначити йому більш м’яке покарання. Однак Верховний Суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду апеляційної інстанції без змін — чоловік проведе 11 років за ґратами.



