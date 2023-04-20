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20.04.2023  14:32   Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2169 дітей.

немовля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, в останній тиждень, з 13 по 19 квітня, було зареєстровано народження 49 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 29 хлопчиків та 20 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.

Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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