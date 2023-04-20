20.04.2023 14:52 Дмитро Колонєй
Стало відомо, хто з командирів ворога катував військових та цивільних на Харківщині
Війскового РФ заочно поінформували про підозру у злочинах на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прократуру
та ГУ Нацполіції
, ідентифікований 41-річний російський підполковник із позивним "Морячок", який на керував військовослужбовцями 30-ї мотострілецької бригади центрального округу Росії під час окупації с. Піски – Радківські Ізюмського району а також творив злочини:
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Наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасниківта громадянське населення з метою отримання даних про проукраїнсько налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.
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Окупанти били людей електрошокером (від цього постраждал 58-річний чоловік, в якого також стріляли зі зброї над головою, зв’язали та провели обшук його домоволодіння, утримували в кузові автомобіля «Урала» та допитували).
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Людей били палицями та утримували у підвальних приміщеннях без їжі та води.
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Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі тавро розпеченим залізом.
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Кожній незаконно затриманій людині російські військові надавали «порядковий номер» і наказували їм відгукнутися на нього.
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Змушували постраждалих для профілактики прибирати вулиці та копати окопи.
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Утримували у людей принизливих умовах за відсутності достатньої кількості продуктів харчування, води. Така ж доля чекала 49-річного місцевого мешканця, колишнього учасника АТО.
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Утримували людей у нелюдських умовах у льоху до 5 осіб близько тижня.
За скоєні злочини 41-річному командиру бригади загрожує до 12 років позбавлення волі.
Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
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