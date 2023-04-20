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20.04.2023  14:52   Дмитро Колонєй

Стало відомо, хто з командирів ворога катував військових та цивільних на Харківщині

Війскового РФ заочно поінформували про підозру у злочинах на Харківщині.

Катував військових та цивільних підполковник окупантів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прократуру та ГУ Нацполіції, ідентифікований 41-річний  російський підполковник із позивним "Морячок", який на керував військовослужбовцями 30-ї мотострілецької бригади центрального округу Росії під час окупації с. Піски – Радківські Ізюмського району а також творив злочини:
  • Наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасниківта громадянське населення з метою отримання даних про проукраїнсько налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.
  • Окупанти били людей електрошокером (від цього постраждал 58-річний чоловік, в якого також стріляли зі зброї над головою, зв’язали та провели обшук його домоволодіння, утримували  в кузові автомобіля «Урала» та допитували). 
  • Людей били палицями та утримували у підвальних приміщеннях без їжі та води.
  • Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі тавро розпеченим залізом.
  • Кожній незаконно затриманій людині російські військові надавали «порядковий номер» і наказували їм відгукнутися на нього.
  • Змушували постраждалих для профілактики прибирати вулиці та копати окопи.
  • Утримували у людей принизливих умовах за відсутності достатньої кількості продуктів харчування, води. Така ж доля чекала 49-річного місцевого мешканця, колишнього учасника АТО.
  • Утримували людей у нелюдських умовах у льоху до 5 осіб близько тижня.
Катував військових та цивільних підполковник окупантів на Харківщині
 
Катував військових та цивільних підполковник окупантів на Харківщині
 
За скоєні злочини 41-річному командиру бригади загрожує до 12 років позбавлення волі.
 
Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, катівні, харків
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