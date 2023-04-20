Допоможіть знайти: у центрі Харкова зник чоловік із скандинавськими палицями

Розшукується третю добу 69-річний мешканець Харкова Ігор Мамот.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін "Мілена", у першій половині дня 17 квітня 2023 року у сірій флісовій кофті на блискавці, чорних спортивних штанах та темно-синіх капцях, зі свого будинку на Пушкінській вулиці вийшов чоловік щільної статури із сивим кучерявим волоссям та сіро-блакитними очима - 69-річний Ігор Юнусович Мамот. Він із палицями для скандинавської ходьби попрямував до Молодіжного парку та зник.
При чоловікові були сонцезахисні окуляри, сумка кольору хакі через плече, документи.
Особливі прикмети - шрами на обох стегнах від операцій.
Якщо хто має фнормацію стосовно знаходження Ігоря Юнусовича Мамота, прохання звертатится по телефонам 068-777-0-112 або 102.
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Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
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