20.04.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у центрі Харкова зник чоловік із скандинавськими палицями

Розшукується третю добу 69-річний мешканець Харкова Ігор Мамот.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін "Мілена", у першій половині дня 17 квітня 2023 року у сірій флісовій кофті на блискавці, чорних спортивних штанах та темно-синіх капцях, зі свого будинку на Пушкінській вулиці вийшов чоловік щільної статури із сивим кучерявим волоссям та сіро-блакитними очима - 69-річний Ігор Юнусович Мамот. Він із палицями для скандинавської ходьби попрямував до Молодіжного парку та зник.

При чоловікові були сонцезахисні окуляри, сумка кольору хакі через плече, документи.

Особливі прикмети - шрами на обох стегнах від операцій.

Якщо хто має фнормацію стосовно знаходження Ігоря Юнусовича Мамота, прохання звертатится по телефонам 068-777-0-112 або 102.



