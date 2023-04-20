    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Допоможіть знайти: у центрі Харкова зник чоловік із скандинавськими палицями
20.04.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у центрі Харкова зник чоловік із скандинавськими палицями

Розшукується третю добу 69-річний мешканець Харкова Ігор Мамот.

Зник безвісті по дорозі до парку 69-річний Ігор Мамот. Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін "Мілена", у першій половині дня 17 квітня  2023 року у сірій флісовій кофті на блискавці, чорних спортивних штанах та темно-синіх капцях, зі свого будинку на Пушкінській вулиці вийшов чоловік щільної статури із сивим кучерявим волоссям та сіро-блакитними очима - 69-річний Ігор Юнусович Мамот.  Він із палицями для скандинавської ходьби попрямував до Молодіжного парку та зник.

При чоловікові були сонцезахисні окуляри, сумка кольору хакі через плече, документи.

Особливі прикмети - шрами на обох стегнах від операцій.  

Якщо хто має фнормацію стосовно знаходження Ігоря Юнусовича Мамота, прохання звертатится по телефонам 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом знайдена мертвою зникла безвісті жінка.
 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  пошук, розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.04 Надзвичайні події У Харкові знайшли та притягнули до відповідальності зниклого безвісті хлопця 09.04 Надзвичайні події Під Харковом розшукували підлітка. який зник після скандалу 09.04 Надзвичайні події Підлітки з Кіровоградщини втекли від батьків і були знайдені на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 