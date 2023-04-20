20.04.2023 15:42

Як у Харкові проходить весняне прибирання та благоустрій (фото)

Кожен рік навесні комунальні служби міста Харкова приступають до висадження клумб і благоустрою дворових територій та площадок.



t.me/citykharkivua

Ось і сьогодня працівники комунальних підприємств чепурили вулиці міста, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Салтівському районі продовжується проведення весняного прибирання. Компанія «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконує поточний ремонт покрівель та вхідних груп багатоповерхівок, відновлює елементи дитячих майданчиків, благоустрою дворів та вулиць. Крім того, місцеві жителі приєднуються до прибирання – оздоблюють газони біля своїх будинків.



У Немишлянському районі працівники КП «Харківблагоустрій» щодня займаються прибиранням прибудинкових територій. Загалом, 149 робітників займаються очищенням газонів від сміття, підрізанням кущів, прибиранням гілок дерев та збиранням негабаритного сміття у контейнери. Крім того, працівники проводять ремонт та фарбування елементів огорожі та дитячих майданчиків, а також лавок.





У Слобідському районі робітники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» продовжують наводити лад на територіях:

висадили кущі ялівцю на дитячому майданчику на вул. Зерновій;

покосили траву на вул. Плеханівській (у районі ст. м. «Спортивна»);

прибрали сміття з підвальних приміщень у будинках на вул. Ковтуна та вул. Матросова;

фарбують урни, лавки, огорожі та дошки оголошень.

Крім того, робітники КП «Харківжилбуд» завершили ремонт покрівлі одного з будинків на вул. Плеханівській та почали покрівельні роботи в будинку на в'їзді Фесенківському.





У Індустріальному районі Харкова комунальні працівники продовжують працювати над благоустроєм місцевих скверів та парків. Особлива увага була приділена скверу, який носить ім'я Петра Кандаурова, де робітники СКП «Харківзеленбуд» висадили 8 тисяч квітів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад тридцять тисяч рослин чекають в теплиці своєї черги на висадку в парках Індустріального району.



