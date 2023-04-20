Як у Харкові проходить весняне прибирання та благоустрій (фото)

Кожен рік навесні комунальні служби міста Харкова приступають до висадження клумб і благоустрою дворових територій та площадок.
Ось і сьогодня працівники комунальних підприємств чепурили вулиці міста, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
У Салтівському районі продовжується проведення весняного прибирання. Компанія «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконує поточний ремонт покрівель та вхідних груп багатоповерхівок, відновлює елементи дитячих майданчиків, благоустрою дворів та вулиць. Крім того, місцеві жителі приєднуються до прибирання – оздоблюють газони біля своїх будинків.
У Немишлянському районі працівники КП «Харківблагоустрій» щодня займаються прибиранням прибудинкових територій. Загалом, 149 робітників займаються очищенням газонів від сміття, підрізанням кущів, прибиранням гілок дерев та збиранням негабаритного сміття у контейнери. Крім того, працівники проводять ремонт та фарбування елементів огорожі та дитячих майданчиків, а також лавок.
У Слобідському районі робітники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» продовжують наводити лад на територіях:
Крім того, робітники КП «Харківжилбуд» завершили ремонт покрівлі одного з будинків на вул. Плеханівській та почали покрівельні роботи в будинку на в'їзді Фесенківському.
У Індустріальному районі Харкова комунальні працівники продовжують працювати над благоустроєм місцевих скверів та парків. Особлива увага була приділена скверу, який носить ім'я Петра Кандаурова, де робітники СКП «Харківзеленбуд» висадили 8 тисяч квітів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що понад тридцять тисяч рослин чекають в теплиці своєї черги на висадку в парках Індустріального району.
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