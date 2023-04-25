25.04.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Представники ООН завітали до шкіл Харкова

Департамент освіти налагоджує співпрацю з ООН щодо відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів навчальних закладів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, представники ООН завітали до кількох шкіл у Харкові, де планують провести відновлювальні роботи.

«Спілкування вийшло конструктивним. Ми обговорили конкретні питання, щоб під час відновлювальних робіт не виникали додаткові проблеми», - наголосила Ольга Деменко.

Директор департаменту освіти розповіла, що торік коштом міської територіальної громади було відновлено 48 навчальних закладів. За її словами, партнери, з якими співпрацює міська рада, планують відремонтувати ще 19 шкіл.

«Сподіваємось на їхню допомогу і мріємо про те, що вже невдовзі до наших шкіл повернуться діти, і ми працюватимемо офлайн», - зазначила Ольга Деменко.



