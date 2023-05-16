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16.05.2023  17:34   Дмитро Колонєй

За рік у Харкові майже у 6 разів зріс пасажиропотік

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у зверненні до містян.


За рік у Харкові майже у 6 разів зріс пасажиропотік
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся до мешканців міста:
 
"Дорогі харківʼяни!
 
Сьогодні рівно рік, як після російських обстрілів у Харкові поновив свою роботу комунальний громадський транспорт. Увесь цей час проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та міських автобусах здійснювався і здійснюється на абсолютно безоплатній основі для всіх пасажирів — і так буде доти, доки дозволятиме бюджет. 
 
 
Тоді ми пішли на цей крок, щоб хоч трохи полегшити ношу для людей, які залишилися в місті. Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи й оцінюємо межу наших можливостей. Адже якщо минулого травня  пасажиропотік у наземному громадському транспорті сукупно становив 35,5 тисячі людей на день, то зараз він сягає майже 200 тисяч. 
 
Торік на 21 маршрут виходило 72 одиниці транспорту, а зараз ми маємо вже 81 маршрут, які в цілому обслуговують 296 тролейбусів. 
І ця статистика свідчить тільки про одне — Харків живе та розвивається, попри всі труднощі війни. 
 
Дякую кожному, хто забезпечує безперебійну роботу транспорту в нашому місті, і вірю, що попереду ще багато перемог і нових досягнень!"
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про створення нового Генерального плану разом із британським архітектором Норманом Фостером та підтримку міжнародних партнерів.
 

 

 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, транспорт, харків
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