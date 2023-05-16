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16.05.2023  16:39   Рита Парфенова

Російський розвідувательний БПЛА приземлили прикордонники Харківщини

Прикордонники харківського отряду приземли розвідувальний безпілотник.

На Харківщині прикордонники приземли розвідувальний безпілотник

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ

Днями, під час виконання бойових завдань, бійці Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України.
 
Прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів приземлили російський безпілотник.
 
Ним виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий «Картограф». Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до «сімейства» багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро».

Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».


Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  бпла, прикордоннки, харків
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