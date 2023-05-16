Російський розвідувательний БПЛА приземлили прикордонники Харківщини

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ

Днями, під час виконання бойових завдань, бійці Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України.

Прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів приземлили російський безпілотник.

Ним виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий «Картограф». Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до «сімейства» багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро».