Російський розвідувательний БПЛА приземлили прикордонники Харківщини

Прикордонники харківського отряду приземли розвідувальний безпілотник.
Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ
Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».
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З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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