    
Главная Новини Харкова Армія Харківські прикордонники збили «мопед» з автомату (фото)
17.04.2023  09:29   Рита Парфенова

Харківські прикордонники збили «мопед» з автомату (фото)

Бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».

У Харківській області прикордонники збили безпілотний літальний апарат типу shahed

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ

Ворожий дрон знищено минулого тижня. Під час виконання бойових завдань прикордонники зафіксували безпілотний літальний апарат типу «shahed». Він перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Та улетіти далеко йоому не дали. Прикордонники перетворили «shahed» на купу вуглепластикового мотлоху влучно поціливши в нього з автоматичної зброї.

У Харківській області прикордонники збили безпілотний літальний апарат типу shahed У Харківській області прикордонники збили безпілотний літальний апарат типу shahed

Ці дії прикордонників підтверджують високий рівень їхньої підготовки, відданості своїй роботі та готовності виконувати бойові завдання в складних умовах військового конфлікту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 12 населених пунктів Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.


Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  дрон, прикординники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.01 Надзвичайні події Тегеран повідомив, що дрони атакували військовий завод в центральній частині Ірану 27.10 Армія В Харкові продемонстрували дрони, куплені для захисників України жителями міста (фото)   23.10 Суспільство 10-річний школяр подарував власний квадрокоптер Армії дронів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 