17.04.2023 09:29 Рита Парфенова

Харківські прикордонники збили «мопед» з автомату (фото)

Бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ



Ворожий дрон знищено минулого тижня. Під час виконання бойових завдань прикордонники зафіксували безпілотний літальний апарат типу «shahed». Він перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Та улетіти далеко йоому не дали. Прикордонники перетворили «shahed» на купу вуглепластикового мотлоху влучно поціливши в нього з автоматичної зброї.





Ці дії прикордонників підтверджують високий рівень їхньої підготовки, відданості своїй роботі та готовності виконувати бойові завдання в складних умовах військового конфлікту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 12 населених пунктів Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.



