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17.04.2023  09:08   Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Щонайменше 12 населених пунктів Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  останнім часом ситуація на Слобожанському напрямку залишаеться без змін.

Наразі не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. Проте, протягом минулої доби російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти, зокрема Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворожі сили також здійснили обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка. Ситуація залишається напруженою на цих територіях, а жителі цих населених пунктів продовжують зазнавати негативних наслідків від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 15 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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