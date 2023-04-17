Про бойову обстановку на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Щонайменше 12 населених пунктів Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.
Наразі не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. Проте, протягом минулої доби російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти, зокрема Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі.
На Куп’янському напрямку ворожі сили також здійснили обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка. Ситуація залишається напруженою на цих територіях, а жителі цих населених пунктів продовжують зазнавати негативних наслідків від ворожих обстрілів.
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