Приватні будинки у Харківській області зруйновані обстрілами військових рф

Під час святкування Великодня ворожі сили продовжували обстрілювати мирне населення на прикордонній та прифронтовій території Харківської області.
Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, відбувались обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
В результаті обстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, виникли пожежі.
У селі Курилівка Куп'янського району приватне житло також отримало пошкодження внаслідок мінометних обстрілів.
Приватний житловий будинок у селі Першотравневе Ізюмського району також був руйнований внаслідок обстрілу. На щастя, вдалося уникнути жертв серед населення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Комментариев: 0
Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
влажность:
давление:
ветер: