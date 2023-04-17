Приватні будинки у Харківській області зруйновані обстрілами військових рф

Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, відбувались обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

В результаті обстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, виникли пожежі.

У селі Курилівка Куп'янського району приватне житло також отримало пошкодження внаслідок мінометних обстрілів.

Приватний житловий будинок у селі Першотравневе Ізюмського району також був руйнований внаслідок обстрілу. На щастя, вдалося уникнути жертв серед населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.