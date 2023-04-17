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17.04.2023  08:39   Рита Парфенова

Приватні будинки у Харківській області зруйновані обстрілами військових рф

Під час святкування Великодня ворожі сили продовжували обстрілювати мирне населення на прикордонній та прифронтовій території Харківської області.


Фото з відкритих джерел

обстріл

Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, відбувались обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

В результаті обстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, виникли пожежі.

У селі Курилівка Куп'янського району приватне житло також отримало пошкодження внаслідок мінометних обстрілів.

Приватний житловий будинок у селі Першотравневе Ізюмського району також був руйнований внаслідок обстрілу. На щастя, вдалося уникнути жертв серед населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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