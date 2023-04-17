17.04.2023 08:14 Рита Парфенова

Росіяни обстріляли Вовчанськ на Великдень: спалахнули пожежі на Харківщині

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 квітня.

16 квітня о 20:10 в місті Вовчанськ, Чугуївському районі, на вулиці Чехова 29, в житловому будинку виникла пожежа на даху будівлі площею 10 квадратних метрів. Вогонь був приборканий о 20:35 за допомогою 1 одиниці техніки та 5 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, без постраждалих чи жертв.

О 22:35 в місті Вовчанськ, Чугуївському районі, на вулиці Благовіщенській 29, в житловому будинку площею 50 квадратних метрів виникла пожежа. Вогонь був приборканий о 22:55 за допомогою 1 одиниці техніки та 5 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, без постраждалих чи жертв.

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

9 – для надання допомоги населенню і поліції;

5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів з боку військових рф на Харківщині.



