Росіяни обстріляли Вовчанськ на Великдень: спалахнули пожежі на Харківщині

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 квітня.
16 квітня о 20:10 в місті Вовчанськ, Чугуївському районі, на вулиці Чехова 29, в житловому будинку виникла пожежа на даху будівлі площею 10 квадратних метрів. Вогонь був приборканий о 20:35 за допомогою 1 одиниці техніки та 5 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, без постраждалих чи жертв.
О 22:35 в місті Вовчанськ, Чугуївському районі, на вулиці Благовіщенській 29, в житловому будинку площею 50 квадратних метрів виникла пожежа. Вогонь був приборканий о 22:55 за допомогою 1 одиниці техніки та 5 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, без постраждалих чи жертв.
Протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;
1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
9 – для надання допомоги населенню і поліції;
5 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів з боку військових рф на Харківщині.
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