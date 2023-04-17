17.04.2023 07:30 Рита Парфенова

17 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.

Окрім Дня рятувальника 17 вересня, сьогодні відзначається День пожежної охорони. Він заснований «з огляду на вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогненною стихією, захисту життя та здоров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій».



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У день народження засновника Всесвітньої федерації гемофілії Френка Шнайбеля у світі з 1989 року 17 квітня відзначається Всесвітній день гемофолії.



Гемофілія – незсідання крові – одне з найважчих генетичних захворювань, спричинене вродженою відсутністю в крові факторів згортання VIII та IX.



Раніше її називали «царською хворобою», тому що через родинні шлюби нащадки королеви Вікторії стали «постачальниками» цієї страшної недуги в королівські сім'ї Іспанії, Англії та Росії.



Хвороба проявляється лише в осіб чоловічої статі, а носіями гена є жінки. Кожна дочка такої жінки має 50% шанс стати носієм. Кожен хлопчик, що народився у цієї жінки, має 50% шанс стати хворим на гемофілію.



За даними ВООЗ, від гемофілії у світі страждають 400 тисяч осіб (один із 10 тисяч чоловіків). У колишні часи хворий на гемофілію був помітний у масі людей через порушену ходу, кульгавість. Часто йому доводилося спиратися на тростину чи милиці. Сучасні молоді люди з цим захворюванням багато в чому уникли подібних мук і можуть на гідне життя. Досягти цього вдалося завдяки адекватному лікуванню сучасними та безпечними лікарськими препаратами – концентратами факторів зсідання крові.

Також цього дня

1492 – Христофор Колумб підписав контракт із Іспанією із зобов'язанням відкрити новий шлях до Індії. Закінчилося відкриттям Америки.



1820 – народився Олександр Кортрайт, американський спортивний діяч, автор правил бейсболу.



1839 - після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.



1875 – полковник британських військ в Індії Невілл Чемберлен вигадав більярдну гру «снукер».



1911 – народився Ерве Базен (сучасне ім'я Жан П'єр Ерве-Базен), французький письменник, президент Академії Гонкуров («Плем'я жінок», «Смерть конячки», «Матримонія»).



1919 – у Франції вперше у світі ухвалено закон про введення 8-годинного робочого дня.



1923 – народився Ліндсей Андерсон (пом. 1994), англійський кінорежисер, володар «Оскара» («Діти четверга», «Це спортивне життя», «О, щасливчик!»).



1924 - Освіта голлівудської кіностудії "Metro-Goldwyn-Mayer".



1941 – інженер Ігор Сікорський у США створив перший вертоліт-амфібію.



1959 – народився Шон Бін, англійський актор («Володар кілець», «Еквілібріум», «Персі Джексон і викрадач блискавок», «Ігри престолів»).



1964 - в Англії випущений перший альбом "Ролінг Стоунз", названий несподівано - "The Rolling Stones".



1970 - Пол Маккартні видав перший сольний альбом McCartney, який поставив крапку в кар'єрі Beatles.



1972 – народилася Дженніфер Гарднер, американська актриса («Здирниця», «Перл Харбор», «Королівство»).



1980 – Південна Родезія стала Зімбабве.



1982 - англійська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною, визнавши новий Конституційний акт Канади.



1994 – гурт Pink Floyd на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєю новою роботою Division Bell.



2014 – європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі «поставив хрест» на проекті російського газопроводу до Європи в обхід України «Південний потік».



Іменини відзначають: Адріан, Веніамін, Георгій, Йосип, Микита, Микола, Федір.



