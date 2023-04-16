16.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Харківської області (фото)

Слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів з боку військових рф на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Постраждалих осіб немає.

Під обстрілами вчора перебували такі населені пункти: Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші.

У селі Петропавлівка пошкоджені приватні будинки, автомобіль та трактор.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



