16.05.2023 16:01 Дмитро Колонєй
Ворог атакує сусідні з Харківщиною регіони
У ГУР розповіли, що окупанти промацують сусідні з Харківщиною ділянки кордону України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки України Андрій Юсов охарактеризував обстановку, яка скаладася:
Становище РФ та забезпечення агресора зброєю
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в Росії зараз скрутна ситуація, враховуючи санкції, обмежені можливості власного впк, тому вони зараз активно шукають по всьому світу засоби компенсації і зміни не лише стосовно шахідів;
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іранські дрони — один з небагатьох системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів;
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у росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди і ураження особливо прифронтовим прикордонним територіям;
Зміна тактики агресора
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активно атакуються території, зокрема півночі України, також це поєднується з активізацією ворожих дрг на північному кордоні, які намагаються промацувати наш кордон;
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в цілому ворог переходить до оборони (окрім окремих напрямків та ділянок, зокрема Бахмутський напрямок);
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енергетичний бліцкриг провалився, зима закінчилася, і зараз основними цілями ракетних ударів ворога є військові об’єкти, наші сили і засоби, техніка…
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ворог буде враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації власних сил, а також охорони і посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів;
Звільнення з полону українців
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обмін «всіх на всіх» — завдання, над яким ведеться серйозна робота на найвищому рівні, яке абсолютно реалістичне до виконання, але надзвичайно важке;
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враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених по завершенню бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації — не чекаючи перемоги, ми вже повертаємо своїх з полону (понад 2300 звільнених українців сьогодні вже повернулися з полону);
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нещодавно було повернуто понад 100 українців, які утримувалися в полоні у «вагнерівців».
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