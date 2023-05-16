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16.05.2023  16:01   Дмитро Колонєй

Ворог атакує сусідні з Харківщиною регіони

У ГУР розповіли, що окупанти промацують сусідні з Харківщиною ділянки кордону України.

Атакує сусідні з Харківщиною регіони ворог
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки України Андрій Юсов охарактеризував обстановку, яка скаладася:
 
 

Становище РФ та забезпечення агресора зброєю

 
  • в Росії зараз скрутна ситуація, враховуючи санкції, обмежені можливості власного впк, тому вони зараз активно шукають по всьому світу засоби компенсації і зміни не лише стосовно шахідів;
  • іранські дрони — один з небагатьох системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів;
  • у росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди і ураження особливо прифронтовим прикордонним територіям;


Зміна тактики агресора

 
  • активно атакуються території, зокрема півночі України, також це поєднується з активізацією ворожих дрг на північному кордоні, які намагаються промацувати наш кордон;
  • в цілому ворог переходить до оборони (окрім окремих напрямків та ділянок, зокрема Бахмутський напрямок);
  • енергетичний бліцкриг провалився, зима закінчилася, і зараз основними цілями ракетних ударів ворога є військові об’єкти, наші сили і засоби, техніка…
  • ворог буде враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації власних сил, а також охорони і посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів;
 

Звільнення з полону українців

  • обмін «всіх на всіх» — завдання, над яким ведеться серйозна робота на найвищому рівні, яке абсолютно реалістичне до виконання, але надзвичайно важке; 
  • враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених по завершенню бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації — не чекаючи перемоги, ми вже повертаємо своїх з полону (понад 2300 звільнених українців сьогодні вже повернулися з полону);
  • нещодавно було повернуто понад 100 українців, які утримувалися в полоні у «вагнерівців».
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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