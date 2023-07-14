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14.07.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У поліції показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району

Найбільше окупанти обстрілюють Куп'янську, Дворічанську, Петропавлівську та Вільхувацьку територіальні громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що рашисти гатять по населеному пункту з артилерії, мінометів, РСЗВ. Останнім часом почастішали випадки обстрілів керованими авіабомбами.
 
 
З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну працівники поліції працюють 24/7 та максимально допомагають місцевому населенню. Постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо евакуації у більш безпечні міста. 
 
 
Щодня поліцейські фіксують та розкривають злочини, викривають колаборантів та першими виїжджають на місця прильотів. 
 
 
Також поліція проводить евакуацію населення, привозить і роздає гуманітарну допомогу місцевим мешканцям, які попри постійні обстріли росіян залишилися в рідних домівках.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 13 липня по 14 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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