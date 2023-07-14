Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 13 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15 га території, з них 7850 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 20,5 км ліній електропередач.
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