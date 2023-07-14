14.07.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 13 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15 га території, з них 7850 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 20,5 км ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 87 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3252 га території, 277 км автомобільних доріг, 2171 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 156 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм.