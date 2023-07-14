На Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм

Протягом доби з 13 липня по 14 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
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Вранці в Харкові небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Сьогодні літнє слов'янське свято, присвячене дню пам'яті двох безсрібників – братів Косми та Даміана.
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