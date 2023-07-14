14.07.2023 08:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм

Протягом доби з 13 липня по 14 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Дінець у селі Таганка Чугуївського району загинув чоловік 1957 р.н. та у селі Студенок Ізюмського району загинув чоловік (дані встановлюються).

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Загалом за цей період було здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – для вилучення тіл загиблих з водойм;

7 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.