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14.07.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм

Протягом доби з 13 липня по 14 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Дінець у селі Таганка Чугуївського району загинув чоловік 1957 р.н. та у селі Студенок Ізюмського району загинув чоловік (дані встановлюються).   
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Загалом за цей період було здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – для вилучення тіл загиблих з водойм;
  • 7 – для надання допомоги населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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