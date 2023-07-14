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14.07.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка  Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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