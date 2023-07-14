14.07.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.