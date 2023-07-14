Рівень радіації у Харкові та області на 14 липня

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Гороскоп на 14 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День поспішних переговорів: зірки обіцяють вигідні угоди або навіть підвищення по службі. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.

Прогноз погоди у Харкові на 14 липня Вранці в Харкові небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.