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14.07.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Закордонні відрядження дають свої результати – Ігор Терехов


Закордонні відрядження дають свої результати – Ігор Терехов
«Закордонні відрядження дають свої результати: нещодавно на конференції у Лондоні я познайомився з Томашем Копечним з МЗС Чехії, а вже вчора він був у Харкові з робочим візитом на чолі делегації.
 
Прага, Брно, Опава, Плзень та інші чеські міста – це не просто наші партнери, а справжні друзі. Від початку війни вони передали нам техніку, генератори, значну гуманітарну допомогу. А Збройним Силам України Чехія надала потужну військову підтримку. 
 
На вчорашній зустрічі запросив чеських інвесторів до відбудови Харкова. Вони можуть допомогти нам у модернізації транспортної галузі - закупівлі потягів для метро, трамваїв, електробусів і навіть у створенні муніципального таксі. Спільні проєкти також можливі в галузях енергетики, оборонної промисловості, підприємництва тощо. 
 
Харків – відкритий і прозорий для співпраці. Впевнений, що слідом за перемовинами у нас будуть і конкретні результати!»,- повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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