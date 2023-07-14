14.07.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Закордонні відрядження дають свої результати – Ігор Терехов



Закордонні відрядження дають свої результати – Ігор Терехов



«Закордонні відрядження дають свої результати: нещодавно на конференції у Лондоні я познайомився з Томашем Копечним з МЗС Чехії, а вже вчора він був у Харкові з робочим візитом на чолі делегації.

Прага, Брно, Опава, Плзень та інші чеські міста – це не просто наші партнери, а справжні друзі. Від початку війни вони передали нам техніку, генератори, значну гуманітарну допомогу. А Збройним Силам України Чехія надала потужну військову підтримку.

На вчорашній зустрічі запросив чеських інвесторів до відбудови Харкова. Вони можуть допомогти нам у модернізації транспортної галузі - закупівлі потягів для метро, трамваїв, електробусів і навіть у створенні муніципального таксі. Спільні проєкти також можливі в галузях енергетики, оборонної промисловості, підприємництва тощо.

Харків – відкритий і прозорий для співпраці. Впевнений, що слідом за перемовинами у нас будуть і конкретні результати!»,- повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.