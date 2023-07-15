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15.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: жертв не зафіксовано

Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Козача Лопань, Нескучне, Тернова, Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Фиголівка та інші.
 
Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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