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15.07.2023  09:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто без прав порушив правила дорожнього руху

Вдень, 14 липня патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.04 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.
 
Під час перевірки за наявними базами даних інспектори також встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.
 
На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік зайшов до будинку та вкрав ноутбук.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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