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15.07.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили у Харкові розважальний заклад, котрий працював у комендантську годину

14 липня поліцейські Харківського районного управління поліції №1 із залученням полку поліції особливого призначення провели заходи щодо перевірки нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, передає РЕДПОСТ .

 
На території Основʼянського району правоохоронці виявили розважальний заклад, який працював у нічний час та реалізовував алкогольні напої без ліцензії.
 
Поліцейські сектору дільничних офіцерів поліції склали щодо власниці протокол за порушення порядку провадження господарської діяльності та вилучили понад 150 пляшок алкогольних напоїв, пива, упаковок табаку для кальяну.
 
У закладі працівники ювенальної превенції виявили неповнолітню, яка вживала алкоголь. Стосовно батьків 17-річної дівчинки складено протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності її 21-річну подругу за доведення неповнолітньої до стану сп'яніння.
 
Поліція нагадує, що у Харківській області продовжує діяти комендантська година з 23-00 до 5-00. У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік зайшов до будинку та вкрав ноутбук.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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