    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Інформацію про колоборантів з Харківщини вносять до бази Інтерполу
15.07.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Інформацію про колоборантів з Харківщини вносять до бази Інтерполу

Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів «осісти» та сховатися в цивілізованому світі.

 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів «осісти» та сховатися в цивілізованому світі. Так – насправді, не всі, хто тікав від ЗСУ з наших звільнених територій, побігли до улюблених «скрєп» та «руського міра». Маємо безліч випадків, коли вчорашні фанати рф та її армії переховуються саме в Євросоюзі. Та ще й прикриваються тим, що вони українці, постраждали від війни та потребують прихистку»,- зазначив Сергій Болвінов.
 
Крім цього повідомляється, що кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносять в базу та дають заявку в Інтерпол.
 
«Ми вже почали, до бази відправили дані 25 таких втікачів. Тому окремо звертаюся до всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі. Пишіть нам – повідомляйте дані такої людини та країну, в який вона переховується. А ми – зробимо свою роботу. Не дамо їм спокою навіть закордоном»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловік зайшов до будинку та вкрав ноутбук 14.07 Надзвичайні події У Лозовій чоловік обкрадав жінок 13.07 Надзвичайні події Справу про держзраду ексглави СБУ Харківської області передали до суду
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 