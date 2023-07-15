15.07.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

Інформацію про колоборантів з Харківщини вносять до бази Інтерполу

Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів «осісти» та сховатися в цивілізованому світі.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів «осісти» та сховатися в цивілізованому світі. Так – насправді, не всі, хто тікав від ЗСУ з наших звільнених територій, побігли до улюблених «скрєп» та «руського міра». Маємо безліч випадків, коли вчорашні фанати рф та її армії переховуються саме в Євросоюзі. Та ще й прикриваються тим, що вони українці, постраждали від війни та потребують прихистку»,- зазначив Сергій Болвінов.

Крім цього повідомляється, що кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносять в базу та дають заявку в Інтерпол.

«Ми вже почали, до бази відправили дані 25 таких втікачів. Тому окремо звертаюся до всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі. Пишіть нам – повідомляйте дані такої людини та країну, в який вона переховується. А ми – зробимо свою роботу. Не дамо їм спокою навіть закордоном»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.