17.07.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Частина Основ'янського району тимчасово залишиться без водопостачання: список адрес

Харківські комунальники проводитимуть ремонтні роботи на водоводі.



Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм на проспекті Гагаріна-вулиці Обоянська тимчасово, з 12:00 17 липня до 24:00 18 липня буде припинено водопостачання частини Основ'янського району за адресами:

багатоквартирні будинки: вул. Азербайжанська, 11а, 32-40, пров. Азербайжанський, 4-8, 11-13, вул. Єрмаківська, 16, вул. Обоянська, 14/39, 21/2-29/15, вул. Сидоренківська, 36/1К1-48, вул. Редіна, 17-23-а, вул. Ширяєва, 4-а-6-а.

приватний сектор: вул. Азербайжанська, 15/18-43, пров. Азербайжанський, 2-4, 3-11/3, вул. Арматурна, 8-58, 11-а-47, пров. Арматурний, 4, пр. Гагаріна, 150а, вул. Джерельна, 2-6, вул. Єрмаківська, 2-48/18, 5-53, вул. Обоянська, 7-17, 8/43-50/13, вул. Редіна, 3/1-27, вул. Сидоренківська, 29-41, 36/1К2-50/15, пров. Сидоренківський, 8, вул. Червона, 2-4, 3-29, вул. Ширяєва, 1/17-15, 4-16.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.