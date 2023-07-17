    
Главная Новини Харкова ЖКГ Частина Основ'янського району тимчасово залишиться без водопостачання: список адрес
17.07.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Частина Основ'янського району тимчасово залишиться без водопостачання: список адрес

Харківські комунальники проводитимуть ремонтні роботи на водоводі.


Харківводоканал
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм на проспекті Гагаріна-вулиці Обоянська тимчасово, з 12:00 17 липня до 24:00 18 липня буде припинено водопостачання частини Основ'янського району за адресами:
 
багатоквартирні будинки: вул. Азербайжанська, 11а, 32-40, пров. Азербайжанський, 4-8, 11-13, вул. Єрмаківська, 16, вул. Обоянська, 14/39, 21/2-29/15, вул. Сидоренківська, 36/1К1-48, вул. Редіна, 17-23-а, вул. Ширяєва, 4-а-6-а.
 
приватний сектор: вул. Азербайжанська, 15/18-43, пров. Азербайжанський, 2-4, 3-11/3, вул. Арматурна, 8-58, 11-а-47, пров. Арматурний, 4, пр. Гагаріна, 150а, вул. Джерельна, 2-6, вул. Єрмаківська, 2-48/18, 5-53, вул. Обоянська, 7-17, 8/43-50/13, вул. Редіна, 3/1-27, вул. Сидоренківська, 29-41, 36/1К2-50/15, пров. Сидоренківський, 8, вул. Червона, 2-4, 3-29, вул. Ширяєва, 1/17-15, 4-16.
 
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські тепловики перекладають магістраль, яка обслуговує сотні будинків
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 ЖКГ Харківські комунальники вчасно підготували насосну станцію до експлуатації в осінньо-зимовий період 13.07 ЖКГ Харківські комунальники планово готують внутрішньобудинкові системи до опалювального сезону 12.07 ЖКГ Фахівці проводять огляд газових мереж у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 