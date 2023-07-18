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18.07.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківщини: двоє людей отримали поранення

Минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.
 
В результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл сталася пожежа в Харківській області.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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