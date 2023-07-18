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18.07.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл сталася пожежа в Харківській області

Ворог здійснив обстріл приватного сектору у Куп'янському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби з 17 липня по 18 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
17 липня близько 18:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Кіндрашівка Куп’янського району. Виникла пожежа у приватному легковому автомобілі, що стояв неподалік житлового будинку. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї ДРПЧ міста Куп’янська. Жертв та постраждалих немає.
 
Загалом за цей період було здійснено 33 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок обстрілу;
  • 1 – на перевірку після ворожого обстрілу;
  • 8 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – допомога при ДТП;
  • 1 – чергування;
  • 7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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