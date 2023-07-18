18.07.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Саперами протягом доби виявлено та знешкоджено 143 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 17 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12 га території, а також 5600 м ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 143 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3283 га території, 277 км автомобільних доріг, 2211 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 524 ВНП.