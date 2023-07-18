18.07.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Харківські тепловики активніше за усіх в Україні використовують надане США обладнання (фото)

Про використання іноземної техники, яку комунальники освоїли самотужки, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», саме у Харкові комунальники напрацювали найбільше годин серед усіх українських міст на аварійних машинах, які були надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це поінформували інструктори, які приїхали навчити харківських теплоенергетиків користуватися новим обладнанням. За словами інструктора Віктора Ганжі, у Полтаві машини взагалі не працювали, а в Одесі час їх роботи склав лише 48 годин.

«Наші бригади напрацювали 125 мотогодин. Лише місяць тому дві аварійки прибули до Харкова, і робітники централізованої служби ремонтів відразу освоїли їх самотужки», - зазначили в ХТМ.

За словами начальника управління ремонтів Рагуфа Мамедова, машини особливо корисні при заміні магістральних мереж. Кожна з них оснащена пневматичним обладнанням, гідромолотом і болгаркою, якими можна користуватися навіть під водою. Сучасне обладнання заощаджує кошти підприємства, час на виконання робіт та безпечне у використанні для слюсарів та зварювальників.