    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові перевірять абсолютно всі закупівлі
18.07.2023  16:01   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірять абсолютно всі закупівлі

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші перенаправлять на відбудову міста.


У Харкові перевірять абсолютно всі закупівлі
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігорь Терехов поінформував у своєму Телеграм-каналі, що  дав завдання провести фінансовий аудит абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом комунальні підприємства і департаменти Харківської міської ради.
 
 Після проведеної перевірки усі необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, перенаправлені на відбудову зруйнованого росією житла,  інфраструктури або військові потреби.
 

 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, перевірка, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про сімох постраждалих під час обстрілу 16.07 Надзвичайні події Харків вдруге з початку доби під ударом ворога - Ігор Терехов 15.07 Дороги та транспорт Електробуси стануть фішкою Харкова – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 