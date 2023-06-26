Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
З цього дня лютують мошки, комарі, ґедзі, мухи. "Мошкара товчеться колами – на хорошу погоду".
Якщо бджоли вранці розлітаються з вулика, то день буде теплим та сухим.
Літають великі оводи — буде добрий урожай зерна.
Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем: якщо він у білому колі, то буде дощ.
Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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