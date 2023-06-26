26.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 86%. Температура повітря +17°...+19°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 83%. Температура повітря +18°...+17°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

З цього дня лютують мошки, комарі, ґедзі, мухи. "Мошкара товчеться колами – на хорошу погоду".

Якщо бджоли вранці розлітаються з вулика, то день буде теплим та сухим.

Літають великі оводи — буде добрий урожай зерна.

Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем: якщо він у білому колі, то буде дощ.